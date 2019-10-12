Всего за неделю патрульные задокументировали около 5 тысяч нарушений ПДД

В период с 4 по 10 октября сотрудники Национального инспектората патрулирования задокументировали 4 761 нарушение правил дорожного движения.
По данным ведомства, среди нарушений было зафиксировано:
- 2 448 нарушений скоростного режима;
- 82 случая, когда водители и пассажиры не использовали ремень безопасности и детское автокресло;
- 66 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора;
- 33 нарушения, совершённых пешеходами и другими участниками дорожного движения.
Кроме этого, за отчётный период патрульные поймали 124 пьяных водителей, 113 из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Напомним, что один из пьяных водителей был пойман в Кишинёве. Патрульные сразу изъяли у него водительское удостоверение.
Facebook Комментарии