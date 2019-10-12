Всего за неделю патрульные задокументировали около 5 тысяч нарушений ПДД

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В период с 4 по 10 октября сотрудники Национального инспектората патрулирования задокументировали 4 761 нарушение правил дорожного движения.

По данным ведомства, среди нарушений было зафиксировано:

2 448 нарушений скоростного режима;

82 случая, когда водители и пассажиры не использовали ремень безопасности и детское автокресло;

66 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора;

33 нарушения, совершённых пешеходами и другими участниками дорожного движения.

Кроме этого, за отчётный период патрульные поймали 124 пьяных водителей, 113 из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Напомним, что один из пьяных водителей был пойман в Кишинёве. Патрульные сразу изъяли у него водительское удостоверение.