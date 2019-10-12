Всего за неделю патрульные задокументировали около 5 тысяч нарушений ПДД

Всего за неделю патрульные задокументировали около 5 тысяч нарушений ПДД

В период с 4 по 10 октября сотрудники Национального инспектората патрулирования задокументировали 4 761 нарушение правил дорожного движения.

По данным ведомства, среди нарушений было зафиксировано:

  • 2 448 нарушений скоростного режима;
  • 82 случая, когда водители и пассажиры не использовали ремень безопасности и детское автокресло;
  • 66 случаев проезда на запрещающий сигнал светофора;
  • 33 нарушения, совершённых пешеходами и другими участниками дорожного движения.

Кроме этого, за отчётный период патрульные поймали 124 пьяных водителей, 113 из них находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Напомним, что один из пьяных водителей был пойман в Кишинёве. Патрульные сразу изъяли у него водительское удостоверение.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md