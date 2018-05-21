Всего за неделю нарушителей правил пересечения границы оштрафовали на 37 тысяч леев

В связи с этим было составлено 90 протоколов об административных нарушениях.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничной полиции, подводя итоги минувшей недели. Так, согласно данным ведомства, с 14 по 20 мая на границе Молдовы было зафиксировано 367 612 пересечений, из них 184 680 в направлении выезда из Республики Молдова. Транспортный поток составил 46 690 единиц.

Кроме этого, на контрольно-пропускных пунктах были предотвращены следующие незаконные действия:

– 47 человек нарушили режим пограничной зоны;

– 20 иностранных граждан превысили срок пребывания на территории Республики Молдова;

– 3 нарушения правил перевозки пассажиров и грузов;

– 5 попыток незаконного оборота товаров.

Также Пограничная полиция получила 115 оперативных заданий, 8 из которых по линии Интерпола, а 107 – на основании информации, полученной от национальных правоохранительных органов.

Стоит отметить, что за указанный промежуток времени двум гражданам Молдовы было отказано во въезде на территорию ЕС, а другие двое молдаван были депортированы на родину с территории ЕС. Примечательно то, что за отчётный период 31 иностранец и 60 транспортных средств не получили разрешения на въезд в Молдову.