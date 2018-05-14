Всего за неделю НАЦ наложил секвестр на имущество на сумму 4 миллиона леев

Агентство по возмещению имущества, добытого преступным путём, в составе Национального антикоррупционного центра наложило арест на имущество, общая стоимость которого составляет 4 241 883 леев.

Кроме этого, в финансовые учреждения было направлено 12 запросов, сообщает пресс-служба НАЦ, подводя итоги прошедшей недели. Также, согласно информации, с 7 по 13 мая 13 человек были арестованы и помещены в изоляторы, ещё 13 – переведены в пенитенциары, а 18 – находятся под домашним арестом.

На данный момент на счету канцелярии Центра находятся 770 материалов. За отчётный период 5 оперативных анализов были завершены и ещё 5 были отправлены авторам. Кроме этого, за установленный период на антикоррупционную линию поступило 34 сообщений, из которых 2 находятся в компетенции НАЦ. А также за неделю сотрудники Центра подписали 149 справок о несудимости.

Стоит отметить, что на текущую неделю запланировано 4 судебных заседания по делам Национального антикоррупционного центра.