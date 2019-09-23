Всего за год число электромобилей на дорогах Молдовы выросло в 4 раза

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Количество электромобилей, зарегистрированных в Республике Молдова, увеличилось за последний год в четыре раза: с 54 до 250. Это позволяет сократить выбросы CO2 на 500 тыс. кг ежегодно.

Исследование, проведённое в рамках проекта «Устойчивые зеленые города», показывает, что к 2025 году при сохранении таких же темпов развития в Молдове будет 13 000 электромобилей.

Как передаёт moldpres.md, до конца этого года на дорогах страны планируется установить 20 новых станций для зарядки электромобилей. Ещё 10 появятся в 2020 году. В настоящее время в Молдове зарегистрировано 20 станций зарядки электромобилей, из которых только 5 являются общественными.