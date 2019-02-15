Всего лишь 8% украденных из бюджета, у компаний и граждан денег были восстановлены

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В рассмотренных прокуратурой в прошлом году делах было выявлено более 2,6 млрд леев убытков, нанесенных государственному бюджету, а также физическим и юридическим лицам. Об этом сообщила Генпрокуратура РМ.

Таким образом, сумма ущерба, насчитанного прокурорами в 2018 году, в два раза меньше по сравнению с показателями 2017 года, когда ущерб, причиненный преступлениями, составил около 5,1 млрд леев. В результате подсчётов было установлено, что прокурорам удалось восстановить только 1 из 12-и леев, пишет mold-street.com.

Так, из общего числа выявленных убытков прокурорам удалось взыскать в течение 2018 года более 214 млн леев, иными словами только 8% или 1 из 12-и леев. Тем не менее общая сумма восстановленных средств возросла почти на 50% по сравнению с 2017 годом, когда было возвращено более 114 млн леев.

Из общей суммы, возмещенной в результате деятельности прокуроров, 79,8 млн леев было взыскано в пользу государственного бюджета и 134,5 млн леев – в пользу физических и юридических лиц, имеющих статус пострадавших в результате совершенных преступлений. В случаях, переданных в суд, причиненный ущерб оценивался в 711 млн леев, из которых государству и пострадавшим было возмещено более 71,4 млн леев.

Кроме того, для обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями, прокурорами были приняты меры для ареста активов преступников, которые оцениваются примерно в 488 млн леев по сравнению с 289 млн леев, изъятых в 2017 году.