Всегда с народом: фракция ПСРМ подвела итоги своей деятельности в парламенте (ВИДЕО)

Учитывая то, что в эту пятницу, 30 ноября, истекает мандат пока еще действующего законодательного органа, сегодня, 28 ноября, депутаты ПСРМ подвели итоги своей деятельности в парламенте страны за всё это время.

В своем вступительном слове председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный подчеркнула, что этот парламент давно должен был уйти в отставку, так как он обладает минимальным доверием населения – пожалуй, меньшим из всех государственных учреждений. Тем не менее, на протяжении 4 лет мандата парламента фракция Партии социалистов всегда была рядом с гражданами, а каждый из 24 депутатов ПСРМ каждый понедельник все эти 4 года проводил прием населения. Социалисты пообщались с сотнями тысяч граждан, многим из которых удалось помочь.

– Мы инициировали сайт petitia.md, куда были поданы сотни тысяч обращений граждан. Мы старались ответить на каждое обращение. Мы сделали тысячи обращений депутатов к различным органам на основании запросов граждан, – сказала она.

Гречаный напомнила, что социалисты выступили с множеством инициатив о проведении слушаний в парламенте по различным темам: начиная с кражи миллиарда и заканчивая строительством гидроцентралей на Днестре. Питание в детских садах и школах, стоимость лекарств и медицинских услуг и многие другие вопросы фракция ПСРМ постоянно поднимала на заседаниях законодательного органа. Некоторые слушания состоялись, другие, неудобные для руководства страны, были отклонены.

– За этот период наша фракция зарегистрировала 283 законодательные инициативы по различным тематикам. Большинство из них были социальными – 66. Около 60 экономических инициатив, были юридические, политические инициативы. Из 283 инициатив правящее большинство отклонило 132. Только 50 были приняты в окончательном чтении, – сказала она.

Единственная оппозиционная сила в парламенте

В свою очередь исполнительный секретарь, депутат Партии социалистов в парламенте Влад Батрынча подчеркнул, что за 4 года мандата законодательного органа социалисты были и остаются единственной оппозиционной силой, будучи, при этом самой крупной фракцией в парламенте. Батрынча напомнил, что социалисты остались верны своему обещанию ни с кем не вступать в коалиции, и последовательно требовали роспуска парламента.

– Это самый коррумпированный и самый постыдный парламент за всю историю страны. Примерно 40 депутатов из 101 путем различных коррупционных актов перешли в фракцию ДПМ. Речь о Партии коммунистов Владимира Воронина, который делегировал 15 депутатов в большинство демократов, о ЛДПМ, которая делегировала 18 депутатов, о ЛП, которая делегировала 5 депутатов. Эти депутаты предали тех, кто голосовал за них, – сказал он.

Батрынча добавил, что социалисты были самой активной силой и постоянно проливали свет на творимые властью беззакония. Социалист также отметил, что парламентское большинство – это те самые люди, которые либо участвовали в краже века, либо покрывали ее, которые принимали участие в сомнительных приватизациях, которые способствовали тому, чтобы граждане покидали Молдову, которые обещали повышение зарплат и пенсий, говорили об истории успеха, но благодаря которым люди стали еще беднее.

Депутат напомнил, что за 2 года социалисты инициировали и добились отставки двух правительств страны – Юрия Лянкэ и Кирилла Габурича.

– Эти правительства были назначены в результате тайных политических договоренностей и путем коррупции. Хотим напомнить о роли ЛДПМ, которая сейчас вместе с партией Майи Санду, они голосовали и за миллиард, и за аэропорт, и назначили эти правительства. И коммунисты, которые в последнее время пытаются представить себя большими героями, голосовали и за председателя парламента, и за правительство Габурича, подставив плечо поддержки этой постыдной власти. Социалисты были единственными, кто боролся в этом парламенте за справедливость, закон и благосостояние граждан, – сказал Батрынча.

Социалист призвал всех граждан дать достойную оценку всем партиям, которые были в составе этой власти, и подчеркнул, что единственная сила, которая может стать альтернативой пока еще действующего руководства Молдовы, – это ПСРМ.

Экономические инициативы

Разработанная фракцией Партии социалистов в парламенте страны программа развития Молдовы содержала целый комплекс мер и политик по решению проблем, стоящих перед страной. Это послужило основой всех законодательных инициатив фракции социалистов. Об этом в рамках пресс-конференции заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

– Нами были выдвинуты десятки проектов, изменений, законов, регулирующих финансово-экономическую сферу деятельности общества. Это и налоговый кодекс, и таможенный кодекс, и транспортный кодекс. Это ежегодно утверждаемые законы о бюджетах всех уровней – государственный, социальный, медицинский. Это и законы о национальном банке, о счётной палате, НАРЭ, это и законы о предпринимательском патенте, о защите прав потребителей и многие другие, – сказал он.

По словам Головатюка, в сложившейся в Молдове плачевной экономической ситуации, необходимо было кардинально изменить законодательство, а прежде всего, налогово-бюджетную политику и политику в области субвенций.

– Суть подготовленных и внесенных нами инициатив как раз и заключалась в поощрении предпринимательства и в стимулировании спроса. Нами предлагалось введение нулевой ставки налога на прибыль при условии ее реинвестировании. Это уже было и дало прекрасные результаты в 2008 году. Второе – снижение ставки НДС на импортируемый газ с 8 до 5. Следующее – единая ставка НДС стандартная в 20% и возмещение НДС в течение 5 дней. Нами предлагалось изменение налогообложения дохода физических лиц, введение прогрессивной, трёхуровневой шкалы налогообложения, – перечислил депутат.

Головатюк также отметил, что “сегодня многие тянут на себя одеяло первенства в том, что касается кражи миллиарда, но не скрыть факты – именно фракция социалистов и тогдашний председатель ПСРМ, нынешний президент Игорь Додон впервые в парламенте громко заявил об этом”.

– Именно он предложил создать следственную комиссию по расследованию обстоятельств и выявлению ответственных и виновных лиц, а главное, бенефициаров. Мы занимали жёсткую и принципиальную позицию, мы были принципиально против ликвидации BEM и тем более против перевода ответственности за украденные деньги на бюджет, следовательно на население и бизнес. Фракция поддержала инициативу президента об отмене закона, в соответствии с которым, эта ответственность была переведена на бюджет. Мы этой позиции придерживаемся и сейчас. И мы видим, что в проекте бюджета на 2019 год самый большой рост – это рост процентов по обслуживанию госдолга. Страна платит и ещё больше будет платить за эти махинации, – сказал он.

Социальные инициативы

В центре всего должен стоять человек, а государство – идти к человеку. Об этом в рамках пресс-конференции заявил депутат Партии социалистов Владимир Односталко. Он напомнил, что социалисты впервые в истории республики предложили учредить семейный капитал для финансовой поддержки молодых и многодетных семей, однако эта инициатива до сих пор лежит в парламенте, а на семьи у правительства “нет денег”.

– Были предложены налоговые льготы для многодетных семей. Это уменьшение дорожного сбора, налога на недвижимость. Мы предложили дополнительный финансовый инструмент поддержки – 10% от средней зарплаты на каждого ребёнка до 18 лет. Эта инициатива тоже была отвергнута – перечислил Односталко.

Фракция ПСРМ разработала и внесла в парламент целый ряд инициатив, направленных на защиту детей – например, от влияния негативной информации, в частности, от пропаганды легализации гомосексуализма. Некоторые законодательные инициативы были направлены на патриотическое воспитание молодежи. Поднимали депутаты ПСРМ в парламенте и важную проблему – подростковых суицидов.

– Самый важный блок касается малоимущих: пенсионеров и инвалидов. В первую очередь, это индексация в апреле, повышение не менее, чем на 20%. Тех, кто вышел на пенсию до 1999 года, а это 130 тысяч человек, нынешнее правительство просто списало. По этому поводу мы также выносили законодательные инициативы. Что касается работающих пенсионеров, мы предлагаем делать перерасчет 1 раз в 2 года для тех, кто уже вышел на пенсию, но у него есть дополнительный застрахованный стаж после выхода на пенсию. Нынешнее правительство уже несколько раз обмануло наших пенсионеров: теперь перерасчёт проходит всего 1 раз в жизни. Отмена досрочного выхода на пенсию: десятки тысяч людей не могут работать, но они должны продолжать работать, иначе у них нет трудового стажа. Персональная пенсия – речь идёт о людях, проработавших более 45 лет. Они должны быть особо отмечены. Мы предлагаем им финансовую надбавку в размере 10% от средней пенсии по стране, – перечислил Односталко.

Другие инициативы социалистов касаются санаторно-курортного лечения, а именно упорядочивания механизма выдачи путевок, а также выделения надбавки к пенсиям так называемых детей войны, которых в Молдове насчитывается около 200 тысяч человек. ПСРМ намерена добиваться реализации всех отвергнутых социальных и других инициатив в следующем парламенте страны.

Будем продолжать работать для людей!

Ни у одной другой политической силы страны нет конкретных инициатив, направленных на решение конкретных проблем граждан Молдовы. Об этом в рамках пресс-конференции заявил секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан

– Я не понимаю, зачем голосовать за партию, которая не знает, что делать в дальнейшем, только общие фразы о том, как можно решить некоторые вопросы. Мы видели, что они могут решить – закрытие школ, многие другие аспекты в этом отношении, – сказал он.

Социалист отметил, что у других политических сил, в отличие от ПСРМ, нет инициатив для людей, а многие предложения, которые власть выдает за свои, на самом деле были скопированы либо у Партии социалистов, либо у президента.

– Не существует другой партии, кроме как Партии социалистов, которая точно знает, что нужно делать. Более того, не надо сидеть и думать, что разработать, у нее есть необходимый опыт, потому что большинство из тех, кого вы видите перед собой, уже делали это и вытащили страну из кризиса в самые трудные времена, – сказал он.

По словам Чебана, фракция ПСРМ в приоритетном порядке внесет в повестку нового парламента страны отмену пресловутого закона о миллиарде, согласно которому возврат украденных денег переложили на плечи граждан. Также в числе приоритетов окажутся: индексация пенсий два раза в год, учреждение материнского капитала и многие другие инициативы.

– Вы найдете их только у Партии социалистов, в других партиях – лишь пустые слова, без экспертизы, финансового покрытия и малейшего понятия того, как это реализовать. Говорим еще раз, это самая профессиональная команда, с хорошей программой, которая знает, что делать, с опытом, и мы сделаем это 25 февраля. Нравится это кому-то или нет, мы будем работать для людей, – подытожил он.