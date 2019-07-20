Всегда рядом с народом! ПСРМ проводит Единый день политинформирования (ФОТО)

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Независимо от ситуации, социалисты всегда рядом с народом. В эти выходные, 20 и 21 июля, Партия социалистов проводит ставший уже традиционным Единый день политического информирования населения.

В этот день депутаты парламента, советники всех уровней, активисты ПСРМ и “Молодой гвардии” выходят на улицы городов и сел, чтобы пообщаться с людьми, выслушать их, рассказать о ситуации в стране и ответить на вопросы. Многие ответы на вопросы содержатся в свежем выпуске газеты “Социалисты”, которая распространяется по всей стране.

Если говорить о главных темах Единого политдня, то это важнейшие события, которые происходят в нашей стране, отметила на своей странице в соцсети председатель Партии социалистов, спикер Зинаида Гречаный.

– Сегодня, после освобождения захваченного государства, формирования нового парламентского большинства и утверждения правительства, перед нами стоит очень непростая задача очищения всех структур государства и выстраивания их на основе строгого соблюдения законодательства. Уверена, что новая коалиция, вместе с Премьер-министром РМ Майей Санду, во главе с Президентом РМ Игорем Додоном, может объединить общество и запустить экономическое и социальное развитие нашей страны, при поддержке внешних партнеров, – подчеркнула она.