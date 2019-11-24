Всегда рядом с народом! Каждую неделю президент будет общаться онлайн с гражданами и отвечать на их вопросы

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Глава государства решил открыть дополнительную площадку для общения с президентом, которая будет принадлежать только народу.

Игорь Додон всегда открыт для эффективного общения с журналистами, и старается общаться с ними всякий раз, когда у него есть такая возможность — по крайней мере, один раз в неделю, а иногда и ежедневно, хотя график не всегда позволяет мне это делать. Вместе с тем, есть много вопросов, на которые граждане ждут ответов от главы государства. И речь не всегда идет о политике. Люди хотят пообщаться на простые житейские темы, хотят знать как жить дальше.

– Поэтому мы решили открыть дополнительную площадку для общения с президентом, которая принадлежит народу. Каждые выходные на моем канале в YouTube, а также в социальных сетях я буду отвечать на самые важные, интересные и — почему бы и нет — провокационные вопросы адресованные гражданами нашей страны. На этой платформе я буду меньше говорить о политике, а больше о людях, об их жизни, о том, что происходит вокруг нас каждый день, – сообщил Додон.

Он добавил, что общение на этой площадке не будет отличаться от того, что он делает во время выездных встреч с нашими гражданами. Но онлайн-диалог позволит охватить как можно больше людей в том числе наших сограждан, проживающих за пределами Молдовы. У представителей диаспоры теперь появится хорошая возможность для диалога с президентом родной страны.

– Приглашаю всех к общению. Оставляйте комментарии под этой публикацией или отправляйте личные сообщения. К концу недели постараюсь ответить на максимальное количество ваших вопросов, – добавил глава государства.

Президент также отметил, что «тролли не получат ответы, а будут заблокированы».

– Поэтому не тратьте время зря и не мешайте тем, кто пришел сюда по делу, – подытожил он.