Всегда рядом с людьми: социалисты продолжают встречи с гражданами по всей Молдове (ФОТО)

Активисты Партии социалистов продолжают беседовать с гражданами по всей стране. В рамках встреч социалисты рассказывают людям, почему на предстоящих выборах нельзя голосовать за партии, которые были у власти в Молдове последние 9 лет, а также о 10 приоритетах ПСРМ в будущем парламенте республики. “Аргументы и факты в Молдове” публикуют краткий обзор некоторых встреч, прошедших вчера, 8 декабря.

Рышканы

В качестве районного советника встречу с жителями села Нагоряны провел лидер территориальной организации ПСРМ в Рышканах Владимир Миздренко. Он обсудил с жителями села интересующие их вопросы и пообещал помочь в решении накопившихся проблем.

Примечательно, что социалисту в очередной раз не разрешили встретиться с гражданами в Доме культуры, а ранее, отметил Миздренко, внезапно был отключен свет на концерте, который социалисты устроили по случаю храмового праздника в Нагорянах.

– Ничего, мы привыкли, даже стало как-то жалко смотреть на наших конкурентов. Всё будет хорошо! – отметил он.

Теленешты

Еще одна встреча прошла в селе Инешть Теленештского района. С гражданами пообщался председатель ТО ПСРМ в этом районе Александр Исак. Он выслушал проблемы людей и рассказал о 10 приоритетах, которые Партия социалистов собирается осуществить после победы на выборах.

Сынжерей

Встречи с гражданами прошли и в Сынжерейском районе. Активисты ПСРМ посетили ряд сел, раздали их жителям свежий номер газеты “Социалисты”, а также рассказали о достижениях и инициативах формирования и президента страны Игоря Додона.

Бельцы

Много вопросов накопилось и у жителей Бельц. С гражданами пообщался председатель территориальной организации ПСРМ в северной “столице” Молдовы Александр Усатый – встречи прошли в микрорайонах “Угольник” и “Автовокзал”.

– Люди считают, что только социалисты готовы грамотно управлять страной, поэтому альтернативы ПСРМ они даже не рассматривают. Соглашусь с местными жителями, все соцопросы подтверждают их слова. Только Партия социалистов имеет основательную повестку дня, направленную на улучшение качества жизни жителей Молдовы, восстановление экономического сектора, улучшение социальной защиты граждан! – подчеркнул он.

Гагаузия

Председатель территориальной организации ПСРМ в Комрате Александр Суходольский провел встречу с жителями села Чок-Майдан. Участники встречи обсудили наболевшие вопросы, интересующие жителей этого населенного пункта.

– Рассказал людям о 10-ти приоритетных задачах Партии социалистов в будущем парламенте. Жители автономии объективно оценивают сложившуюся политическую ситуацию в стране, поддерживая политику президента страны и Партии социалистов! – отметил он на своей странице в соцсети.

Кишинев

Социалисты продолжают встречи и в столице. Так, депутат ПСРМ Василий Боля пообщался с жильцами домов по улицам Дачия 5 и 7. Народный избранник выслушал проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, и пообещал помочь в их решении.

Не менее продуктивной выдалась встреча с гражданами социалиста Александра Одинцова. Муниципальный советник ПСРМ пообщался с жителями домов по улице Гренобля, 161/1, 165/1, 163/1, 161/2 и 161/3 и рассказал им о приоритетах социалистов в будущем парламенте.