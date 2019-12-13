Все желающие могут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой на ПВНС совершенно бесплатно (ФОТО)

Все желающие могут сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой на ПВНС совершенно бесплатно (ФОТО)

Дед Мороз и Снегурочка раздают улыбки детям и взрослым. Их можно встретить у главной ёлки на ПВНС. С ними можно сделать снимок – на фотоаппарат или на смартфон.

Как отметил на своей странице в соцсети генеральный примар Ион Чебан, рядом размещено объявление о том, что эта услуга предоставляется примарией Кишинёва совершенно бесплатно.

Для нас важно ваше мнение. Ранее экономические агенты бесплатно предоставляли эту услугу только несколько часов в день, но в результате ваших обращений мы нашли решение, – отметил он.

Также Чебан подчеркнул, что на ПВНС установили больше праздничных огоньков, а 21 декабря откроется и рождественская ярмарка.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md