Все вернулось на круги своя: Кишинев вновь погрузился в пробки (ВИДЕО)

Все вернулось на круги своя: Кишинев вновь погрузился в пробки (ВИДЕО)

Полуторанедельное затишье, подарившее наслаждение никуда не уехавшим кишиневцам, завершилось с первым рабочим днем.

Так, уже с утра на многих улицах города образовались пробки, а воздух стал не в пример грязнее и удушливее, чем в праздничные дни, пишет protv.md.

Заторы пощекотали нервы на улице Измаильской: некоторые водители признались, что простояли на этой улице около часа. Чуть менее загружена улица Вадул-луй-водская: здесь простоять придется около 20 минут.

Проблемы и у приехавших в столицу из пригородов или других мест: им очень трудно вызвать такси: многие таксисты просто отказываются брать заказы. Также перегружен и плохо ходит и общественный транспорт.

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