Все учреждения проверят на обеспечение условий гигиены и мер профилактики. Нарушителей накажут (ВИДЕО)

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ВСБ рекомендует провести проверку всех общественных учреждений на предмет обеспечения условий гигиены и мер профилактики. За несоблюдение рекомендаций в данном отношении будут применены штрафы или вынесены предупреждения. Об этом заявил Игорь Додон.

– Во всех общественных заведениях должно быть всё, что связано с личной гигиеной: мытьем рук и так далее. Этот циркуляр уже поступил, все учреждения будут проверены, – сказал Додон.

Президент также отметил, что высокому риску подвергаются пенсионеры, которые ежемесячно приходят на почту за деньгами. В результате образуются очереди в сотни человек.

– Мы рассматриваем механизм и оцениваем траты для того, чтобы людям приносили пенсии на дом, – сказал он.