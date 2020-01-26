Все три года – обычными рейсами: президентура вернула в госбюджет деньги, предназначенные для чартерных перелетов главы государства (ВИДЕО)

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Все три года своего мандата глава государства совершает перелеты обычными рейсами. Более того, ни разу за всё это время за счет бюджета не покупались билеты в бизнес-класс ни для Игоря Додона, ни для его команды. Об этом сам он рассказал в рамках очередного выпуска “Президент отвечает”.

– Пресса, свободная и независимая, об этом не говорит, но в 2017 – 2019 годах в госбюджете было предусмотрено около 6 млн леев на чартерные рейсы для президента. Президент не использовал ни копейки, эти деньги вернули в бюджет, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что “многие президенты и премьер-министры до сих пор летали за счёт государства, но мы этого не делаем и не намерены”.

Ранее мы писали о том, как главу государства встречали на борту самолета Кишинев – Москва. Пассажиры рейса буквально окружили президента: кто-то попросил сфотографироваться на память, кто-то решил воспользоваться возможностью, чтобы рассказать Игорю Додону а о наболевшем, а другие просто жали руку и благодарили.