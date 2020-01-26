Все три года – обычными рейсами: президентура вернула в госбюджет деньги, предназначенные для чартерных перелетов главы государства (ВИДЕО)

Все три года – обычными рейсами: президентура вернула в госбюджет деньги, предназначенные для чартерных перелетов главы государства (ВИДЕО)

Все три года своего мандата глава государства совершает перелеты обычными рейсами. Более того, ни разу за всё это время за счет бюджета не покупались билеты в бизнес-класс ни для Игоря Додона, ни для его команды. Об этом сам он рассказал в рамках очередного выпуска “Президент отвечает”. 

– Пресса, свободная и независимая, об этом не говорит, но в 2017 – 2019 годах в госбюджете было предусмотрено около 6 млн леев на чартерные рейсы для президента. Президент не использовал ни копейки, эти деньги вернули в бюджет, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что “многие президенты и премьер-министры до сих пор летали за счёт государства, но мы этого не делаем и не намерены”.

Ранее мы писали о том, как главу государства встречали на борту самолета Кишинев – Москва. Пассажиры рейса буквально окружили президента: кто-то попросил сфотографироваться на память, кто-то решил воспользоваться возможностью, чтобы рассказать Игорю Додону а о наболевшем, а другие просто жали руку и благодарили.

 

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