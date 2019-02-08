Все средства хороши: жительница столицы защитила себя при помощи вилки

Все средства хороши: жительница столицы защитила себя при помощи вилки

37-летний житель Кишинёва попал в больницу после того, как его сожительница нанесла ему удары вилкой. Инцидент произошёл вчера во время того, как пара распивала спиртные напитки. Страшная сцена произошла на глазах у 13-летнего ребёнка.

По данным полиции, в разгар застолья между сожителями произошёл скандал. Мужчина обнаружил, что с его банковской карты пропали деньги, и начал обвинять в этом возлюбленную. Разгорячённый мужчина также нанёс женщине несколько ударов, передаёт jurnal.md.

Пострадавшая попыталась защитить себя от нападок пьяного мужчины. Женщина взяла вилку и воткнула её обидчику в грудь.

Мужчину доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md