Все спортивные мероприятия и тренировки временно запрещены (ДОКУМЕНТ)

Министерство образования, культуры и спорта подписало приказ, согласно которому в Молдове временно запрещается организация и проведение спортивных мероприятий, тренировок и массовых собраний в государственных и частных учреждениях спортивного профиля (спортшколы, спортивные центры, спортзалы). Такие меры были предприняты в связи с предотвращением распространения коронавирусной инфекции нового типа.
В тексте приказа Министерства образования указано следующее:
- запрещается проведение тренировок в государственных и частных учреждениях спортивного профиля до 23 марта 2020 года;
- организация соревнований, сборов, спортивных мероприятий с участием более 50 человек приостанавливается до 1 апреля 2020 года;
- руководители спортивных учреждений должны разместить информацию об отмене соревнований/тренировок/мероприятий, в том числе на своих официальных сайтах;
- руководителям учреждений рекомендуется информировать сотрудников о мерах предотвращения COVID-19;
- администраторы спортивных учреждений будут запрещать доступ посторонних лиц.
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