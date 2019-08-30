Все школы Ботаники готовы к началу нового учебного года (ФОТО)

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Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-претор этого сектора Юрий Витнянский.

По его словам, специализированная комиссия посетила с соответствующей проверкой 35 учебных заведений сектора. Все лицеи и гимназии Ботаники откроют для учащихся сектора свои двери в понедельник, 2 сентября.

– Во многих учебных заведениях был проведен ремонт за счет средств, ранее выделенных Муниципальным советом. В лицее Михай Греку, гимназии № 31, гимназии “Галата”, школе-детсаду № 90, гимназии 49, лицее Богдана Петричейку Хаждеу сделали капитальный ремонт кухонь. В лицее со спортивным уклоном “Gloria” была отремонтирована не только кухня, но и кабинет информатики. В ряде других учебных заведений отремонтировали спортивные залы, заменили окна и осуществили другие виды ремонтных работ, – рассказал Витнянский.