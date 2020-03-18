Все подразделения НКСС временно прекращают приём граждан

Все подразделения НКСС временно прекращают приём граждан

Национальная касса социального страхования временно прекращает приём граждан во всех своих территориальных подразделениях. Данные меры принимаются для обеспечения безопасности и защиты здоровья бенефициаров и работников учреждения в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения из-за эпидемиологической ситуации.

Граждан призывают обращаться к специалистам территориальных касс социального страхования по телефону, пишет ipn.md. Также можно отправлять сообщения по электронной почте: info@cnas.gov.md.

Лица, у которых есть вопросы, связанные с расчётом или выплатой социальных пособий, могут получить информацию в колл-центре НКСС по номеру: 022 257 777.

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