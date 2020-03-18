Все подразделения НКСС временно прекращают приём граждан

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Национальная касса социального страхования временно прекращает приём граждан во всех своих территориальных подразделениях. Данные меры принимаются для обеспечения безопасности и защиты здоровья бенефициаров и работников учреждения в связи с объявлением в стране чрезвычайного положения из-за эпидемиологической ситуации.

Граждан призывают обращаться к специалистам территориальных касс социального страхования по телефону, пишет ipn.md. Также можно отправлять сообщения по электронной почте: info@cnas.gov.md.

Лица, у которых есть вопросы, связанные с расчётом или выплатой социальных пособий, могут получить информацию в колл-центре НКСС по номеру: 022 257 777.