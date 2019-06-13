“Все партии “финансируются извне”, и только ДПМ – из ВЕМ и украденного миллиарда”, – Цырдя

Политолог, депутат Партии социалистов Богдан Цырдя иронично прокомментировал обвинения демократов в “финансировании ПСРМ извне”.

Ниже публикуем текст комментария без сокращений.

Все партии в Молдове “финансируются извне”. Все они “продажны”, все их лидеры – “предатели Родины”.

Усатый “финансируется” из Москвы. За это его в 2014 сняли с выборов. Потом оправдали, но это нюансы.

Проевропейский блок АКУМ “финансируется” из фонда “Open Dialog”, то есть, тоже из Москвы. Это “доказала” парламентская комиссия ДПМ, которая обратилась в Генпрокуратуру ДПМ, требуя завести уголовное дело. Завели.