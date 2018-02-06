Все обменные кассы Молдовы могут быть взяты под видеонаблюдение

С соответствующей инициативой выступил Национальный банк Молдовы.

Так, предлагается обязать все кассы обмена валют вести видеонаблюдение и запечатлевать весь процесс обмена денег физическими лицами. Уточняется, что видеозапись должна идти на протяжении всего рабочего дня в режиме реального времени, пишет bizlaw.md.

Согласно законопроекту, представленному НБМ для консультаций с общественностью, видеозапись будет осуществляться у каждого окошка обмена валют. Камеры должны будут регистрировать как минимум дату, час и минуту каждой операции с иностранной валютой, а также позволять видеть лица кассира и клиента.

В проекте также говорится, что видеозаписи должны храниться в цифровом виде по крайней мере 10 дней и быть представлены для проверки по первому требованию уполномоченным органам.

В случае технической неисправности системы видеонаблюдения или в случае других инцидентов, которые сделали невозможной видеозапись, валютная касса будет обязана задокументировать этот инцидент в специальном журнале.

При этом Нацбанк Молдовы оставляет за собой право устанавливать дополнительные требования в отношении надзора и видеозаписи валютных операций.