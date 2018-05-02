Все ниже и ниже: евро разительно упадет в среду

Все ниже и ниже: евро разительно упадет в среду

Национальный банк Молдовы обнародовал курс основных валют в стране на 2 мая. 

Доллар прибавит 4 бана. Сегодня его стоимость составит 16 леев 56 банов.

Евро, тем временем, подешевеет сразу на 12 банов и приблизится к наиболее низкой за последнее время своей отметке. Так, цена валюты составит в среду 20 леев 1 бан.

Румынский лей потеряет 3 бана и будет стоить сегодня 4 лея 29 банов. Украинская гривна и российский рубль не изменятся – 63 и 26 банов соответственно.

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