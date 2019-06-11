Все министры нового легитимного правительства принесли присягу (ФОТО, ВИДЕО)

Все министры нового легитимного правительства принесли присягу (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня в присутствии Президента Республики Молдова Игоря Додона, председателя парламента Зинаиды Гречаный и премьер-министра Майи Санду приняли присягу три министра: Вадим Брынзан, министр экономики и инфраструктуры, Наталья Гаврилица, министр финансов, и Николае Попеску, министр иностранных дел и европейской интеграции. Таким образом, присягу приняли все министры нового легитимного правительства.

Глава государства поздравил новых министров.

– Начиная с сегодняшнего дня, все министры принесли присягу. У нас легитимное правительство, легитимное парламентское большинство, перед которыми стоят чрезвычайно важные задачи, отвечающие национальным интересам Молдовы, – сказал Игорь Додон. 

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