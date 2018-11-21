Министры на день покинут Молдову: правительство отправляется в Бухарест

22 ноября текущего года в Бухаресте пройдет совместное заседание Правительства Республики Молдова и Правительства Румынии. Об этом говорится в пресс-релизе кабинета министров РМ.

Отмечается, что в рамках совместного заседания главы правительств и министры двух страны обсудят совместные проекты и обозначат приоритеты сотрудничества на ближайшее время. В то же время будут подписаны двусторонние соглашения в различных областях. По завершении заседания премьеры Молдовы и Румынии выступят с заявлениями для прессы.

Стоит отметить, что заседанию будет предшествовать встреча Павла Филипа с его румынской коллегой Виорикой Данчилэ. Премьер проведет также ряд других бесед в рамках визита.