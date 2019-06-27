Все ковры за ПОЛЦЕНЫ от самых знаменитых мировых производителей!!!

Все ковры за ПОЛЦЕНЫ от самых знаменитых мировых производителей!!!

Carpet Outlet объявляет о МЕГА РАСПРОДАЖЕ складских запасов огромного количества ковров. Тысячи квадратных метров ковров ждут Вас в самом большом Оутлете Ковров в Молдавии со скидкой в 50%.

Желаете приобрести ковер в кредит? Только в Carpet Outlet Вы можете разделить на 12 платежей в течение года сумму покупки и не платить проценты за обслуживание кредита, а также какие-либо скрытые комиссионные с помощью Liber Card от MAIB.

Акция действительна до исчерпания складских запасов, которые тают с каждым днем. Спешите купить Свой Ковер за Полцены!!!

 

Покупая в Carpet Outlet Вы получаете следующие преимущества:

  • магазин работает всю неделю с понедельника до воскресенья
  • бесплатная парковка
  • работает кондиционер
  • каждому покупателю охлаждающий напиток в подарок

График работы:

Понедельник-Пятница: 10.00-19.00

Суббота – Воскресенье: 10.00-18.00

Мы находимся в здании Creator Mall, Calea Iesilor 91.

Общественный транспорт: маршрутное такси № 135, троллейбус № 34

E-mail: info@carpetoutlet.md

Телефон магазина: 060 12 97 09

WEB : www.CarpetOutledt.m

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