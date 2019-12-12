Все ковры за полцены! Окунись в Рождественскую Сказку вместе с Флоаре Карпет!

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Настала пора, когда Вы погружаетесь в приятные заботы Зимних Праздников и получаете максимальное удовольствие от завораживающих скидок на все ковры Флоаре Карпет – 50%.

Мы встречаем Рождество и Новый Год имея в доме красиво наряженную елку, богатый стол, над которым поднимается запах мандаринов и аромат глинтвейна и конечно же под Вашими ногами должен быть устлан теплый и мягкий ковер из натуральной шерсти от Флоаре Карпет.

Мы будем очень рады помочь Вам создать атмосферу уюта и комфорта в Вашем доме, и большая скидка в размере 50% на все ковры существенно облегчит исполнение этого желания, и это только начало, т.к. все покупатели, которые приобрели ковры из натуральной шерсти от Флоаре Карпет на 5000 лей, получат гарантированный подарок – эксклюзивный коврик для обуви, изготовленный из натуральной шерсти:

А купив ковры на 10000 лей, Вы гарантированно получите полную корзину подарков, которая обязательно порадует Вас и Ваших близких!

Но сказка продолжается… Не все имеют возможность почувствовать все прелести зимних праздников и Флоаре Карпет инициировала акцию по оказанию помощи детям из детских домов и нуждающимся семьям. С каждого квадратного метра проданных ковров в нашем фирменном магазине, 10 лей будут собираться для благих целей, а в конце акции Флоаре Карпет удвоит накопленную сумму. Стань Дедом Морозом вместе с нами!!!

Ион Палади, Заслуженный Артист Республики Молдова, в качестве посла Флоаре Карпет поможет нам в этом начинании и вместе с нами посетит тех, кто наверняка обрадуются нашим подаркам.

Все покупатели получают Дисконтную Карту со скидкой -10% для покупок в нашем фирменном магазине, который находится на Грэдина Ботаникэ 15.

В нашем магазине возможна покупка в кредит!

Спешите! Количество товара ограничено!

Период действия акции: 05 декабря 2019-05 февраля 2020.

С нетерпением, Ждем Вас по адресу:

ул. Грэдина Ботаникэ 15, город Кишинёв.

Часы работы в период акции:

9.00-18.00, с понедельника по воскресенье.

Телефон магазина: +(373 22) 85-66-46, +(373 22) 85-66-46,

Все наши ковры Вы найдете на нашей странице в Интернете www.floare-carpet.md

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