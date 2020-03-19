Все экзамены на получение водительских прав в Молдове временно прекращаются

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В течение следующего периода Агентство государственных услуг будет предоставлять ограниченное количество услуг. Кроме того, были прекращены экзамены на получение водительских прав. Меры были приняты на фоне распространения коронавируса.

Такое решение было озвучено на заседании Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Премьер-министр Ион Кику заявил, что агентство будет предоставлять услуги экономическим агентам, выдавать кадастровые документы, свидетельства о смерти, временные удостоверения личности и т. д. Эти услуги будут предоставляться только на основании предварительной записи, передаёт ipn.md.

Кроме этого, в период действия чрезвычайного положения экономические агенты обязаны обеспечить доступ сотрудников Национального бюро статистики, ответственных за учет потребительских цен на товары и услуги.

Глава правительства добавил, что и Государственное предприятие “Poșta Moldovei” будет предоставлять ограниченный набор услуг. Ранее “Poșta Moldovei” сообщила, что в связи с распространением инфекции COVID-19, временно прекращается прием внутренних почтовых отправлений – открыток, писем, распечаток, небольших пакетов, посылок. Кроме того, в связи с прекращением воздушного движения предприятие остановило все международные почтовые операции.

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