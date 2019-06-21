“Все его обвинения обернулись против него самого”: Цырдя о “принципах” и “ценностях” Плахотнюка

Он называл Филата «королем контрабанды». Но вчерашние заявления Сорина Стати (бывший директор ГП MoldAtsa) указывают на то, что главными смотрящими по контрабанде в стране (янтарь, спирт, сигареты, анаболики) были люди ДПМ и сам фин Плахотнюка!

Он убеждал Запад, что является единственным гарантом евроинтеграции и единства страны. Но, в итоге, вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что Плахотнюк лично предлагал России “федерализацию” и смену европейского курса.

Плахотнюк позиционировал себя “защитником Молдовы от русских танков”! И сам же, будучи в ярости, сбросил видео, где мило обсуждает секретное соглашение с “русскими”, которое он же должен был подписать – о Боже! – в присутствии российского посла! Мы уже не говорим про аудиозапись 2016 года, где он обещает русским обмануть американцев, уничтожить правых!

Он обвинял президента Игоря Додона “в сепаратизме”, играх с Приднестровьем и “Шерифом”. Но, в итоге, он же получил от “сепаратистов” 2 мандата в парламенте, людей для протестов у госучреждений и…коридор для бегства из страны! Это же как надо доверять “сепаратистам”, чтобы они стали гарантом твоей свободы и безопасности!

Он утверждал, что русские завели на него 2 уголовных дела в отместку за его прозападные “принципы и ценности”. Обвинял ПСРМ во “внешнем финансировании”. Но в итоге, сам же предложил русским взять на содержание ПСРМ, чтобы закрыть свои уголовные дела в РФ.

Вот и все “принципы” и “ценности”.