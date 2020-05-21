Все депутаты пройдут тестирование на коронавирус

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Соответствующее решение было принято после того, как COVID-19 подтвердился у депутата ДПМ Евгения Никифорчука. Вчера он принимал участие в заседании фракции Демпартии, а сегодня те, с кем он вступал в контакт, присутствуют на заседании парламента.

Парламентарии пройдут тестирование за свой счет в государственной лаборатории. На коронавирус проверят и сотрудников законодательного органа.

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