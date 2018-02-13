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Все больше водителей в Молдове избегают штрафа за нарушение ПДД, обращаясь в суд

Все больше водителей в Молдове избегают штрафа за нарушение ПДД, обращаясь в суд

Полиция зачастую не может доказать факта совершения правонарушения.

Так, один из водителей не был наказан за нарушение ПДД, зафиксированное Национальным инспекторатом патрулирования, пишет bizlaw.md.

В августе 2017 года сотрудник Национального инспектората патрулирования составил протокол, в котором водитель был признан виновным в нарушении ПДД, и получил наказание в виде штрафа в размере 750 леев и трех штрафных пунктов.

Водитель с наказанием не согласился и оспорил его в суде. Столичная инстанция приняла сторону автовладельца и, в отсутствие доказательств со стороны НИП, отменила решение о наказании.

Решение первой инстанции было обжаловано в Апелляционной палате, которая, однако, сохранила в силе вердикт первой инстанции и сделала его не подлежащим оспариванию.

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