ВСБ требует в срочном порядке представления отчета “Кролл-2” и просит международное сообщество вмешаться в расследование “кражи века” (ВИДЕО)

ВСБ требует в срочном порядке представления отчета “Кролл-2” и просит международное сообщество вмешаться в расследование “кражи века” (ВИДЕО)

Разграбление банковской системы страны и расследование “кражи века”, а также необходимость публикации отчета “Кролл-2”, стали одними из главных вопросов, обсужденных сегодня на заседании Высшего совета безопасности. В данной связи был принят ред решений, которые озвучил президент Игорь Додон. 

  1. Требуем от Генеральной прокуратуры и Национального банка представить в срочном порядке на заседании ВСБ отчет “Кролл-2”; 
  2. Было принято решение, что правительство, парламент и созданная парламентская комиссия по “краже века” обратятся напрямую к компании “Кролл” с просьбой предоставить детали о проведенном расследовании и отчет “Кролл-2”. 
  3. Высший совет безопасности обращается к международному сообществу с просьбой вмешаться в расследование “кражи века”, – рассказал Игорь Додон. 

 

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