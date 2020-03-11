ВСБ рекомендует ввести обязательное анкетирование сотрудников государственного и частного секторов (ВИДЕО)

ВСБ рекомендует ввести обязательное анкетирование сотрудников государственного и частного секторов (ВИДЕО)

Власти страны рекомендуют ввести обязательное анкетирование всех служащих государственного и частных секторов в связи с ситуацией с коронавирусом. об этом после заседания ВСБ заявил Игорь Додон.  

– Я знаю, что некоторые уже сделали это. Например, аппарат парламента ввел анкету из нескольких вопросов, на которые ответили сотрудники, чтобы эти ответы были под рукой в случае необходимости. Мы предложили, чтобы такое анкетирование проходило во всех государственных учреждениях и порекомендуем это сделать и в частном секторе, – пояснил глава государства. 

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