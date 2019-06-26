ВСБ распорядился проверить законность проекта демократов “Arena Chișinău” (ВИДЕО)

ВСБ распорядился проверить законность проекта демократов “Arena Chișinău” (ВИДЕО)

В рамках сегодняшнего заседания ВСБ президент запросил у уполномоченных органов информацию по поводу строительства так называемой “Arena Chișinău”. Глава государства хочет выяснить законность этого проекта, который, напомним, был инициирован демократами. 

– Мы хотим, чтобы в РМ были качественные спортивные объекты. Мы можем принимать у себя различные спортивные мероприятия, но давайте разберемся, что там происходит. Речь не идет о приостановлении процесса, но необходимо разобраться, потому что государство выделило 10 га земли под данный проект, – сказал Игорь Додон. 

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