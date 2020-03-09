Врио директора “Городского автобусного парка”: Мы сможем собирать по 5-6 новых автобусов ежемесячно

Врио директора “Городского автобусного парка”: Мы сможем собирать по 5-6 новых автобусов ежемесячно

В текущем году столичный автобусный парк намерен списать 17 полностью изношенных автобусов, и если мунсовет не одобрит начало процедуры пополнения автопарка новыми автобусами, то движение общественного транспорта в Кишинёве значительно ухудшится.

Об этом заявил замдиректора “Городского автобусного парка” Виталий Копач в ходе инспекции этого учреждения вице-примаром Виктором Кирондой. При этом Копач отметил, что налаживание сборки новых автобусов в парке – задача посильная.

– Производственный сектор на предприятии есть, его необходимо реабилитировать, обновить в нём оборудование. Работники автобусного парка и новые сотрудники, которые будут задействованы в сборке автобусов, пройдут обучение на заводе МАЗ, – рассказал он.

В свою очередь, врио директора “Городского автобусного парка” Геннадий Задесенец отметил, что процесс сборки автобусов более простой, чем сборка троллейбусов.

– Я 10 лет занимался проектом по сборке троллейбусов в Управлении электротранспорта. За 9 лет со времени начала их непосредственной сборки было выпущено 167 троллейбусов, в год получается 20-25 единиц. Что касается сборки автобусов, то в планируемой комплектации мы сможем собирать по 5-6 единиц техники ежемесячно. Для сборки же 5 троллейбусов с автономным ходом нам необходимо не менее 3 месяцев – это связано со сложностью самого процесса. А автобусы Кишинёву нужны “уже вчера”, – отметил он.

Напомним, на минувшей неделе из-за нескольких советников-провокаторов мунсовет не одобрил проект, предусматривающий инициирование процесса сборки в Кишинёве новых автобусов. Представивший этот проект генпримар столицы Ион Чебан позднее заявил, что он будет вновь предложен мунсовету. Заседание по данному вопросу назначено на вторник, 10 марта.

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