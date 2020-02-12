Врио директора Центрального рынка отправлен в отставку

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Временно исполняющий обязанности главы Центрального рынка был отправлен в отставку. Генеральный примар Кишинева объявил сегодня, что подписал приказ об освобождении Юрия Василенко с этой должности.

Чебан не раскрыл детали, но сообщил, что новое руководство рынка будет представлено сегодня после обеда.

Юрий Василенко был назначен врио директора Центрального рынка в конце июня прошлого года тогдашним врио генпримара Русланом Кодряну. Это произошло после того, как другой врио директора, Виорел Брага, подал в отставку спустя всего 4 дня работы.

Ранее Ион Чебан неоднократно выражал недовольство деятельностью руководства Центрального рынка. Он отмечал, что на этом муниципальном предприятии следует провести аудит.