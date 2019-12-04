Врио директора Администрации пенитенциарных учреждений отправлен в отставку: кого назначили на его должность

Врио директора Администрации пенитенциарных учреждений отправлен в отставку: кого назначили на его должность

Временно исполняющий обязанности директора Национальной администрации пенитенциарных учреждений Люба Сувейка отправлена в отставку. Об этом заявил министр юстиции Фадей Нагачевский.

На должность врио директора Администрации пенитенциарных учреждений был назначен Владимир Кожокару, передаёт publika.md. Стоит отметить, что Люба Сувейка была назначена на должность приказом бывшего министра юстиции Олеси Стамате.

Напомним, сегодня министр юстиции Фадей Нагачевский заявил, что после освобождения бывшего премьер-министра Влада Филата последуют отставки.  

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