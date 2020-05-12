Врезался в столб, а затем – в забор: пьяный мужчина попал в ДТП

0

На одном из перекрестков Тирасполя автомобиль Nissan сначала врезался в столб, затем протаранил забор.

Недалеко от разбитой машины прибывшие автоинспекторы увидели хозяина автомобиля. Он не пострадал, в машине сработали подушки безопасности.

От мужчины исходил сильный запах алкоголя, пишет пресс-служба МВД ПМР. Водитель утверждал, что отношения к аварии не имеет, а за рулём был кто-то другой.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.