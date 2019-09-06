Врезался в дерево, а потом в столб: пострадавшего в страшном ДТП водителя госпитализировали (ФОТО)

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Житель Каушан был госпитализирован в срочном порядке после того, как микроавтобус, которым он управлял, врезался в дерево на обочине дороги, а затем отрикошетил в столб. Автомобиль превратился в груду металла. По данным полиции, мужчина сел за руль в нетрезвом состоянии.

Авария произошла этим утром в селе Копанка Каушанского района. По данным полиции, 40-летний водитель сел за руль микроавтобуса в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего не справился с управлением и врезался в дерево. После этого микроавтобус рикошетом отбросило в столб, передаёт protv.md.

Водитель получил травмы и был госпитализирован. Органы правопорядка устанавливают степень алкогольного опьянения мужчины.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.