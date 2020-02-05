Время Майи Санду ушло: хроника пикирующего бомбардировщика

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Что на самом деле решается на повторных парламентских выборах в одномандатном округе Хынчешть, и почему лидер ПДС так их боится?

Потенциальный итог — фиаско

На первый взгляд от повторных парламентских выборов в одномандатном округе Хынчешть, мало что зависит. Они никак не повлияют на расклад сил в высшем законодательном органе страны. Однако электоральное соревнование оказалось чуть ли не эпицентром национальных политических баталий.

И этому есть объяснение. Выборы в Хынчешть дают старт большой электоральной гонке, которая затянется до конца года. Как известно, осенью Молдове нужно будет определиться с президентом. Но кроме этого, разные политики и комментаторы продвигают в общественном пространстве идею досрочных парламентских выборов.

Поэтому то, что происходит в Хынчешть, политологи и комментаторы рассматривают как репетицию или «полигон» главных электоральных битв года.

Однако эти события также имеют иную подоплеку. Они могут закончиться политическим фиаско Майи Санду, которая в последнее время навязывает обществу себя в качестве непогрешимого лидера правых сил.

Картина политических предпочтений

Повторные выборы в одномандатном округе Хынчешть объявлены после того, как депутат Александр Ботнарь отказался от своего мандата и вышел из ДПМ. Он был избран примаром города Хынчешть.

Когда об этом стало известно, политические партии Молдовы приступили к рассмотрению вариантов своего участия в повторных выборах.

Исходной точкой для принятия решений были результаты электоральной гонки февраля 2019 года. Тогда главные кандидаты представляли правящую ДПМ, блок ACUM и ПСРМ.

Победу с 47% одержал Александр Ботнарь. Второе место было у представителя ACUM Григория Кобзака. Он заручился поддержкой 34% избирателей. Третий результат получил представитель партии социалистов. Для нас эта информация важна, так как она рисует картину политических предпочтений местного электората и выявляет главных конкурентов.

Конфликт на правом фланге

Итоги февральских выборов 2019 года, безусловно, предопределяли сценарий действий политических сил на повторном голосовании. Но возникли интересные обстоятельства. И они имеют отношение к лидерам партий, составивших электоральный блок ACUM, – Андрею Нэстасе и Майе Санду. После того как Нэстасе и Санду вошли в состав правительства, они отказались от депутатских мандатов. Но в октябре 2019 года лидер ППДП потерпел поражение на выборах генерального примара Кишинева, а в ноябре руководитель ПДС, возглавлявшая правительство, была отправлена в отставку. В блоке ACUM начались серьезные трения, и Андрей Нэстасе объявил, что электорального союза больше нет. В парламенте и кишиневском муниципальном совете у ППДП и ПДС самостоятельные фракции.

Главная причина конфликта заключается в том, что Майя Санду постоянно позиционирует себя в качестве лидера правого сегмента и оттягивает электорат ППДП и унионистских партий в пользу ПДС. В результате Андрей Нэстасе и его партия, как и молдавские унионисты, утрачивают политическую перспективу.

В итоге после того как повторные выборы в Хынчешть были объявлены, возникла сложная ситуация.

Страх оказаться побежденным

Было бы совершенно естественным, чтобы лидеры ПДС и ППДП, оказавшиеся за порогом высшего законодательного органа, вступили в борьбу. В Молдове парламент – главная политическая площадка. И то, что ПДС и ППДП в парламенте представлены, а их лидеры вместо активной законотворческой и политической деятельности бродят с телеканала на телеканал и спамят социальные сети — не вполне нормально. Поэтому ожидалось, что Санду и Нэстасе выдвинут свои кандидатуры на повторных выборах в Хынчешть. Но прямое столкновение в качестве конкурентов могло иметь самые разрушительные последствия как для обеих партий, так и прозападных оппозиционных сил в целом.

Впрочем, неучастие Нэстасе и Санду в хынчештском электоральном соревновании также говорило об их страхе потерпеть поражение. В конце концов, все партии между собой конкурируют. И если политический лидер уверен в своих силах, он должен вступать в борьбу. Все остальное — лишь отговорки, скрывающие слабости и страх оказаться побежденным.

Однако ситуация не была оценена правильно. Инициатором грубой ошибки выступила Майя Санду. Она навязала неверный алгоритм действий своим бывшим партнерам, объявив кандидата от ПДС в Хынчешть. Это не был согласованный кандидат. Например, Андрей Нэстасе ( что напрашивалось). Санду предложила Олесю Стамати, бывшего министра юстиции, слепо выполнявшую все указания премьера.

Многослойная ошибка Майи Санду

Но ошибка была не ординарной, а многослойной. Кроме уже отмеченного выше элемента, были и другие.

Напомним, что сразу после Нового года Майя Санду заявила о своих президентских амбициях. Она сказала, что у ПДС будет свой кандидат, и у него «самые высокие шансы на победу». Всем остальным правым партиям нужно сплотиться вокруг этого «сильного» кандидата. Понятно, что такой, объединяющей личностью является сама Майя Санду. «Я – боец», — гордо заявила тогда лидер ПДС.

Другими словами, Майя Санду повела себя как диктатор, так как сразу определила всем остальным политикам правого сегмента роль статистов, а электорату приказала себя любить. С этого момента все политические события и действия, дала понять лидер ПДС, должны служить ее победе на президентских выборах. На днях она вновь повторила свой тезис, указав, что теперь главная задача правых сил — «помешать Додону получить второй президентский срок». Но президентские выборы еще не объявлены. Зачем гнать лошадей? Таким образом, на выборы в Хынчештах легла никому не нужная тень президентских. И был занесен отравляющий душок чрезмерных амбиций экс-премьера.

Внутренний раскол

Как следствие всех этих действий возник долгоиграющий и имеющий много оттенков конфликт между ПДС и ППДП. Майя Санду не считает нужным прислушиваться к мнению Андрея Нэстасе и его партии. Между политформированиями отсутствует контакт, и они не способны договариваться. И если Майя Санду не пойдет на уступки, а будет пытаться и дальше относиться к ППДП как подсобному политическому материалу, то между партиями блока ACUM может начаться «война на уничтожение». И результат будет печальным не только для Андрея Нэстасе, но и Майи Санду.

И еще один важный аспект ошибочной политики лидера ПДС на повторных выборах в Хынчешть. Мы помним, что Григорий Кобзак, занявший в феврале 2019 года второе место, представлял ACUM. Поскольку его главный конкурент стал мэром Хынчешть, у Кобзака существуют реальные шансы на победу. Но что делает ПДС? Лишает своей поддержки человека, выдвинутого местной ячейкой PAS, и делает кандидатом чужую для регионального избирателя Олесю Стамате. В результате в партии возник раскол. И Григорий Кобзак стал независимым кандидатом. За то, что он не подчинился Майе Санду, Кобзак был исключен из партии. О чем его известили по электронной почте. Генсек партии «Платформа DA» Ион Тергуцэ заявил, что считает Кобзака «кандидатом ACUM в Хынчештах».

Все это очень запутывает правого избирателя в округе и сталкивает между собой сторонников одной линии. Но главное — отворачивает электорат от Майи Санду, так как в итоге она все равно будет проигравшей.

Когда ты хочешь, но не хотят тебя

Цепочка грубых ошибок Майи Санду во время повторных выборов в Хынчешть и конфликт с проевропейскими, а также унионистскими партиями неумолимо ведут лидера ПДС к главному политическому фиаско в ее жизни.

Дело в том, что Майя Санду хочет быть единым кандидатом от проевропейских партий. Но они этого не хотят.

Ранее ППДП уже заявляла, что желает видеть непартийного кандидата. Не только в Хынчештах, но и на президентских выборах. Это была мягкая форма отказа лидеру ПДС.

Открыто говорят, что не будут поддерживать Санду и унионистские партии.

Октавиан Цыку, представляющий ПНЕ, уже заявил, что будет баллотироваться на пост президента. Лидер движения «Антимафия» Сергей Мокану убежден, что Майя Санду проиграет президентские выборы любому кандидату ПСРМ. Во-первых, антиолигархическая повестка дня исчезла. «Плахотнюка уже нет. Против кого воевать?» — спрашивает Мокану. Во-вторых, Майю Санду считали человеком, закончившим Гарвард и знающим все. Но «оказалось, что Санду не знает, что делать, будучи премьером». Поэтому «она не может являться перспективой для Молдовы».

Для того чтобы напасть на Майю Санду, вернулся в публичное пространство известный хитрец Михай Гимпу. «Нам нужен другой человек, не запятнавший себя предательством национальных интересов. Если ему удастся выйти во второй тур, он одолеет Додона… Санду и Нэстасе не должны больше лезть в эти выборы», — заявил он.

Пришли сбоку

В случае Майи Санду, мнение унионистов имеет принципиальное значение. Почему – понятно. Объединение с Румынией (согласно опросам) поддерживает 25-30% населения.

Да, Гимпу был левой рукой Плахотнюка, а Сергей Мокану советником президента-коммуниста Воронина. Но цель унионистов ясная, они пассионарны и лучше организованы. Румыния их поддерживает безусловно.

Майя Санду и Андрей Нэстасе являются не настоящими, а конъюнктурными унионистами. Семья Нэстасе проживает в Германии. А Санду возьмет рюкзачок с пластиковыми карточками и укатит за бугор выполнять новое поручение Вашингтона.

ПДС – формализовавшаяся пятая колона «энпэошников», живущих на гранты Запада. Одни партии создаются снизу. Другие — сверху. ПДС пришла сбоку.

«Mission: Impossible»

Отсюда и программа, похожая на «Mission Impossible» — невыполнимую миссию.

Борьба с олигархией. Кто прогнал (освободил от ответственности) Плахотнюка? США. Но Вашингтон и выпестовал режим.

Еще один пункт программы — борьба с коррупцией. В Китае ввели за взятки смертную казнь. Но коррупционеров стало еще больше. В США тоже борются с взяточничеством. Но получить на лапу – святое. Свежее свидетельство — тотальная «укранизация» политических элит.

Последняя фишка — реформа юстиции. Можно уволить всех судей и прокуроров. И набрать новых. Выпросить еще $100 миллионов грантов (взятку), как уже было. И мы обнаружим прежний результат. Потом начать новый цикл «реформ». И так до бесконечности. «Это Молдова, детка». Партии сочиняют программы, как рыбаки разбрасывают приманку.

Время Майи Санду ушло

Интереснее другое. Что сделала Майя Санду, когда стала премьером, — всем известно. Запомнились встреча с Натаниэлем Ротшильдом, переходным владельцем кишиневского аэропорта, и сотрудничество с МВФ. Суть изложена в письме правительства Санду: повышение тарифов на газ и электричество, рост налогов и акцизов, передача банковской системы иностранцам.

Главное. Сегодня мы можем наблюдать признаки того, что время Майи Санду (и таких политиков как она) ушло. И очень похоже, что президентские и парламентские выборы Санду уже проиграла. Она как пикирующий бомбардировщик, выпустивший все свои снаряды. Остался последний — сам летательный аппарат. Потом — таран. Это понимает все больше и больше жителей Молдовы. Когда-то очередь дойдет и до лидера ПДС.

Автор — СЕРГЕЙ ТКАЧ

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