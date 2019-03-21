Временные отключения воды запланированы в пятницу на Рышкановке и в пригороде Ватра

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению водопровода, в пятницу, 22 марта, с 09.00 до 17.00 будет временно приостановлена подача воды на Рышкановке по следующим адресам:

Т. Владимиреску, 1 (включая дроби), А. дога, 28-36 (включая дроби).

По этой же причине, с 09.00 до 17.00, без воды в кране останутся жильцы некоторых домов в пригороде Ватра:

Ул. Богза, Штефан-Водэ.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за доставленные неудобства. Дополнительную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.