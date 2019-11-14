«Времени на «раскачку» нет!». Президент предложил правительству «дорожную карту» (ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон поздравил членов нового правительства с обретенным вотумом доверия, пожелав успехов в ответственной деятельности, которой отныне им предстоит заниматься. Глава государства отметил, что они принимают власть в условиях кризиса, после пяти месяцев импровизации и абсолютной неэффективности правительства, в течение которых оно двигалось в противоположном от потребностей граждан направлении.

– Хотелось бы, чтобы с момента получения вами и руководимой вами командой мандата был положен конец всем этим импровизациям и незамедлительно началась работа на благо граждан.Правительство, утвержденное сегодня, составлено в действительности на социально-экономической платформе, вокруг которой объединилось большое число депутатов, но не на основе политического большинства. Вы получили очень солидный кредит доверия, вы то правительство, которое получило самое большое с 2001 года число голосов в Парламенте Республики Молдова (за нынешнее правительство проголосовали 62 депутата), но это и самая большая ответственность. Однако хочу обратить ваше внимание на следующую деталь: у вас нет опоры в виде политического большинства, политического правящего альянса. У вас социально-экономическая платформа, на базе которой вас поддержали в парламенте, то есть за вас проголосовали не по политическим критериям; у вас есть мандат, который сводится лишь к одному: решение проблем, с которыми сталкиваются граждане. Пока вы будете демонстрировать эффективную работу, вы можете полностью рассчитывать на мою поддержку и, я уверен, на поддержку того значительного числа депутатов, которые проголосовали за вас сегодня в парламенте, – заявил он на церемонии принесения присяги новым кабинетом министров.

Глава государства также перечислил свои ожидания от нового кабмина, отметив, что они точно совпадают с ожиданиями людей и при этом воплощены в нескольких президентских социальных инициативах, направленных в парламент, и он надеется, что они будут проголосованы в ближайшее время.

– Практически я вам предлагаю «дорожную карту», на основании которой, я надеюсь, в кратчайшие сроки будут получены как можно более высокие результаты. Рост доходов граждан. Все понимают, что нынешний бюджет не позволяет выплачивать огромные зарплаты и пенсии, но при хорошем управлении можно найти решения для постепенного повышения доходов граждан, защиты самых уязвимых категорий, чтобы вы показали, что они вам небезразличны, что у вас простая, но соответствующая реалиям страны социальная политика. То же самое касается пенсий – я думаю, хорошим подспорьем для пенсионеров была бы индексация пенсий два раза в год, а не один раз, как сейчас. Тарифы и цены. Это тяжелое бремя для людей. Есть ситуации, которые принуждают к их обоснованному росту, но есть и такие ситуации, когда они повышаются по надуманным причинам, поскольку за этим стоят мошеннические схемы или некомпетентность некоторых учреждений. Поэтому я прошу вас провести глубокий анализ ситуации и принять незамедлительные меры для прекращения злоупотреблений в этой сфере. Сюда относится и ликвидация монополий, которые ведут к недобросовестному ценообразованию, а также искоренение контрабанды и других подобных явлений. В этой части вам предстоит сотрудничать и с правоохранительными органами. Помните, однако, что эта область является предметом особой обеспокоенности людей, которые ждут решений. Безопасность граждан. Она находится на очень низком уровне, мы сталкиваемся с тревожным ростом преступности, наши люди ежедневно погибают в ДТП. В связи с тем, что Министерство внутренних дел управлялось по остаточному принципу, у нас в области безопасности воцарился хаос. Но в этом виноваты не полицейские, а то, каким образом ими руководили и как в целом было поставлено управление ведомством. Господин Министр внутренних дел, я знаю, что в МВД есть очень способные люди, они ждут министра, который знает, как устроена работа, а не шоумена, как это было в прежние месяцы. В то же время граждане ожидают роста уровня их безопасности, хотят чувствовать себя свободнее и спокойнее в повседневной жизни. На вас возложена важная миссия, и я буду внимательно наблюдать за вашей работой, ведь проблема безопасности граждан беспокоит меня в первую очередь. Прошу также в ближайшее время вернуть патрули карабинеров на улицы для обеспечения безопасности граждан, чтобы они чувствовали себя спокойно, видя, что об их безопасности есть кому позаботиться. Коррупция, злоупотребления, несправедливость. Это элементы другой очень важной сферы, связанной с управлением и положением дел в системе правосудия Республики Молдова. Здесь на вас возлагается, пожалуй, одна из важнейших задач – проведение необходимых реформ в области юстиции для искоренения тех явлений, которые вредят всем остальным сферам. В последние годы и даже в последние пять месяцев очень много говорилось о реформе юстиции. Только говорилось – и всё! В этом и проблема наших властей, руководивших страной до сегодняшнего дня: все только говорили и ничего не делали. Те, кто руководили правительством предыдущие пять месяцев, поступили точно так же, разработав документы, которые вообще не имели ничего общего с передовым опытом в международной практике. В результате Молдова подверглась серьезной критике со стороны Венецианской комиссии. Господин министр юстиции, я прошу Вас незамедлительно пересмотреть проект реформы юстиции в строгом соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Кроме того, я прошу всех членов правительства учиться на ошибках, совершенных за предыдущие пять месяцев, чтобы больше не было таких ошибок при проведении конкурсов на важные посты, ошибок, нанесших серьезный ущерб имиджу правительства и доверию к нему – как внутри страны, так и за ее пределами. Призываю вас сотрудничать с внешними партнерами, которые готовы оказать помощь с проведением экспертизы в процессе реформирования юстиции, а также с экспертами из гражданского общества. Эта реформа должна стать одним из основных приоритетов вашего правительства, поскольку без подлинной реформы юстиции вы не сможете получить долгосрочные результаты ни в одной области, вам не удастся прекратить беззаконие в стране и весь ваш труд окажется напрасным. Однако эта реформа не должна быть сделана «в телевизоре», в виде каких-то шоу – необходимо работать над ее эффективной реализацией. Гражданам нужно не «телевизионное», а истинное правосудие. В то же время наиболее резонансные уголовные дела и правонарушения, установленные к настоящему времени, должны быть доведены до конца, а организаторы мошеннических схем, нанесшие государственному бюджету ущерб, должны отправиться за решетку. Образование и медицинские услуги. Предметом постоянного внимания этого правительства должно стать качество образования и медицинских услуг. Страна может гордиться прежде всего уровнем обучения детей и здоровьем населения, и в этой части новая власть должна предложить наилучшие решения и условия для людей, включая повышенные зарплаты. Если понадобятся реформы в этой сфере, прошу, чтобы это были реформы с человеческим лицом, чтобы люди могли почувствовать положительное воздействие каждого решения Минобразования и Минздрава, без ущерба, как это было при других правительствах, которые бездумно закрывали школы и больницы. Качество дорог – еще один пункт, который должен быть включен в список ваших приоритетов. Плохие дороги страны не только причиняют неудобство согражданам, но и угрожают их безопасности. Поэтому я прошу вас считать этот приоритет вопросом национальной безопасности. За последние месяцы в вопросе повышения качества дорог практически ничего не сделано, и это очень плохо. У вас два-три месяца на завершение бумажной работы и необходимых процедур, и как только позволит погода на исходе зимы, начинайте строительство и ремонт дорог. С марта будущего года страна должна превратиться в самую настоящую строительную площадку, где будут прокладываться дороги, модернизироваться инфраструктура. И я не хочу слушать объяснений про «нет денег» – я хорошо знаю, что у нас очень проблемный бюджет, но вас назначили на должности, чтобы вы нашли решения, управляли имеющимся бюджетом максимально эффективно и наращивали его. Еще один приоритет, который я хочу упомянуть, связан с экономическим развитием страны, с тем вниманием, которое уделяется повышению доходов, а также привлечению иностранных инвестиций. Без денег мы ничего не можем сделать из того, что я сказал выше, но деньги приходят тогда, когда у нас здоровая экономика. Это означает устранение такого явления, как уклонение от уплаты налогов, это развитие конкурентной среды, устранение мошеннических схем из экономики, эффективное управление государственными деньгами. Если вы не займетесь этим всерьез, ваше правительство не сможет работать так, как мы все ожидаем. И последний пункт дорожной карты, которую я представляю вам, но не менее важный, чем остальные, касается сбалансированной и эффективной внешней политики. Реализация Соглашения об ассоциации с Европейским союзом остается приоритетной задачей, как и восстановление стратегических и партнерских отношений с Российской Федерацией и США. Кто-то скажет, что это не приоритет граждан. Но это очень важно, когда у нас так много граждан Молдовы по всему миру, когда нам нужны сильные внешние партнерские отношения для проведения необходимых реформ в стране. Это, пожалуй, единственная область, где предыдущим правительством достигнут небольшой прогресс, но теперь мы должны укреплять наши отношения с соседями – Румынией и Украиной, со стратегическими партнерами. Молдова – европейская страна, мы хотим использовать передовой опыт развитых европейских стран и не только, в то же время мы хотим построить более крепкие партнерские отношения с нашими соседями, отставить геополитику в сторону и строить свои отношения с ними строго на основе интересов и потребностей наших граждан. Я уверен, что вы знаете, как проводить эту сбалансированную внешнюю политику, от которой выиграют все граждане, независимо от того, уехали ли они работать в Россию или в Европу, независимо от геополитических взглядов. Республика Молдова не имеет «большого» или «малого» внешнего партнера, нам важны все внешние партнеры. Вот «дорожная карта», которую я предлагаю новому правительству и которой окажу всю необходимую поддержку. Конечно, есть много других важных приоритетов, но я хотел бы отметить те, по которым у нас с гражданами самые высокие ожидания, – заявил Додон.

Глава государства также предупредил правительство и каждого его члена в отдельности, что они будут занимать свои посты лишь столько времени, сколько будет прогресс в этих областях. Никто не останется в должности, если не продемонстрирует эффективность, ведь несколько важных месяцев уже потеряны, и мы больше не можем ждать, заявил он.

– Именно поэтому я объявляю, что у вас нет времени на «раскачку», работа должна начаться немедленно. Уверяю вас, что в лице президента у вас будет надежная опора, если вы добьетесь значительных успехов в этих областях, но при этом серьезный критик и противник, если вы не добьетесь прогресса. Так же, как я выражал публичное мнение в отношении бывшего правительства всякий раз, когда на то были основания, я буду делать это в отношении и нового правительства. И если дела пойдут плохо, я без колебаний внесу предложения и потребую необходимых изменений. Это и есть мандат, который мне дали сограждане, чтобы я беспокоился о нормальном управлении страной, чтобы была стабильность, мирная и безопасная жизнь. Я в вас очень верю, я убежден, что вам удастся справиться с этими серьезными вызовами. Господин премьер-министр, господа и дамы министры, желаю вам успехов, я с вами! Бог в помощь! – подытожил он.