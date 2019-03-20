Вредный полезный сахар

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Фруктоза – диетический или особо опасный продукт?

Фруктоза и кондитерские изделия с ней лежат на полках для продуктов со здоровым питанием. Всё это часто покупают люди, особо следящие за своим здоровьем. Но есть масса исследований, показывающих, что это самый вредный сахар.

Как совместить информацию о полезности фруктозы с данными о том, что она вредна? Чем все-таки фруктоза опасна? Что нам нужно знать про этот сахар, и как избежать его избыточного потребления? Об этом рассказывает профессор, доктор биологических наук Алексей Москалев:

– Фруктоза – парадоксальный сахар. С одной стороны, есть много серьёзных научных исследований, доказывающих, что это более вредный сахар, чем глюкоза. С другой, у неё до сих пор много защитников даже среди врачей и диетологов. И я не раз испытывал нападки с их стороны, когда говорил и писал о её негативных эффектах.

Где прячется?

Я не призываю не потреблять фруктозу вовсе, это невозможно в силу необходимости ежедневного потребления фруктов и ягод, богатых многими полезными веществами, в том числе и потенциальными геропротекторами, способными продлевать нашу жизнь и отодвигать старение. Есть этот сахар и в богатых полезными полифенолами луке, батате, артишоках. Но я против использования её как подсластителя или сахарозаменителя, а также избыточного потребления сладких фруктов, соков и мёда. Все эти продукты содержат много фруктозы. Понятно, что я против и других продуктов, богатых фруктозой. Она является основным компонентом кукурузного сиропа, патоки, сиропа из тапиоки. Так как она слаще сахарозы, то часто применяется как подсластитель в напитках, детском питании, кондитерских изделиях, газировках.

Организм за день может усвоить не более 50 г фруктозы. А если за один раз принять более 30 граммов, она может не усвоиться и вызвать брожение в толстом кишечнике. Всё это будет приводить к избыточному газообразованию. Съесть такую порцию несложно. Для справки, в средней груше содержится примерно 7 граммов фруктозы.

Удар по печени

Часть этого сахара в организме перерабатывается в глюкозу, вред которой всем хорошо известен, а остальная фруктоза переходит в насыщенные жиры. Они откладывающиеся в печени или разносятся по организму в виде липопротеинов очень низкой плотности, способствуя развитию атеросклероза. В исследованиях доказано, что фруктоза играет важнейшую роль в накоплении избытка жиров в печени и развитии так называемого метаболического синдрома. Для него типичен избыточный вес, сахарный диабет 2 типа и поражение сосудов (атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и т. п.).

по мозгу и сосудам

Известно, что фруктоза играет негативную роль в развитии не только этих заболеваний. Она ещё способствует развитию депрессии и нейродегенерации (повреждению и гибели нервных клеток). Негативные эффекты фруктозы, по крайней мере в нервной системе, могут быть компенсированы потреблением докозагексаеновой кислоты – это омега-3 жирная кислота, содержащаяся прежде всего в жирных сортах рыбы.

Важный негативный эффект фруктозы, так называемое неферментативное гликозилирование, – это основной механизм старения наших сосудов и кожи. Фруктоза в этом плане в 10 раз более активна, чем глюкоза. Промежуточное положение между ними занимает лактоза – молочный сахар.

Кому особо опасна

Людям с метаболическим синдромом, подагрой и склонным к ней, стоит особо строго относиться к фруктозе. В исследованиях было показано, что даже в небольших количествах она приводила к увеличению уровня мочевой кислоты в крови и на 62% повышала риск развития подагры. Избыток этой кислоты откладывается в суставах, приводя к артриту и тяжелым болям, и в почках, вызывая образование камней. Кроме того, мочевая кислота повышает артериальное давление и может способствовать формированию атеросклеротических бляшек. Таким образом, она является прямым фактором развития атеросклероза.

Одним словом, фруктоза вызывает много негативных эффектов для многих органов и систем организма. Это самый вредный из сахаров.

Александр Мельников

КСТАТИ

Полезны ли сахарозаменители?

Отвечает врач, кандидат медицинских наук Александр Мясников: У сахарозаменителей много побочных эффектов. Не обманывайтесь, что есть безвредные сладости, включая, кстати, и мёд. Да, в нём есть множество полезных биологически активных веществ, но по уровню гликемической нагрузки он никак не уступает чистому рафинированному сахару (на этот счёт были специальные исследования).

Кстати, фруктоза, которую тоже принято считать безвредным заменителем сахара, тоже небезобидна. Всё прошлое столетие американцы производили чудовищное количество кукурузного сиропа (основной источник фруктозы для пищевой промышленности). За несколько десятков лет уровень потребления фруктозы в США вырос на 2100%! К сожалению, это никак не замедлило темп роста числа сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и онкологии. Более того, исследования дали основание обвинять фруктозу в ускоренном развитии метаболического синдрома, диабета и некоторых видов рака. Как же так, ведь фруктоза в натуральном виде содержится во всех фруктах – их-то ведь есть полезно? Но когда мы едим цельные фрукты, то все полезные вещества поступают вместе с клетчаткой, волокнами разной степени растворимости, ферментами и многим другим. В виде сахарозаменителя фруктоза поступает в организм отдельным элементом и метаболизируется по-другому.

В ТЕМУ

Чем фруктоза лучше сахара?

Отвечает Елена Чедия, врач-диетолог: Фруктоза (натуральный сахар во фруктах, ягодах, некоторых овощах, мёде) слаще обычного белого сахара, по­этому её нужно меньше класть в продукты, чтобы создать сладость. Она меньше требует для своего усвоения инсулина (гормон, необходимый для расщепления сахара).

Однако если у человека ожирение, фруктоза противопоказана, потому что она значительно легче, чем сахар, переходит в жиры. Людям с отягощённой по сахарному диабету наследственностью (болезнь ещё не проявилась, но кто-то из близких родственников имеет такой диагноз) фруктоза предпочтительнее обычного сахара. А вот если сахарный диабет уже развился, особенно у детей, то фруктоза противопоказана.