Врата пустого храма

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О том, как отмечать Пасху в условиях пандемии

Незримый враг, наступающий по всем фронтам, атаковал практически все страны мира. Наряду с главным вопросом «как победить вирус?» возникает и попутный – «как жить в условиях чрезвычайного положения?». Условия выживания порой приходится разрабатывать на ходу, ведь раньше мы с подобным злом не сталкивались.

Впервые в такой ситуации, причём накануне великого праздника, оказалась и Православная церковь.

Освящение у калитки

Как встретить Пасху? Стоит ли идти на кладбище? Будут ли открыты храмы в дни праздничных богослужений? Эти вопросы давно задают прихожане настоятелям церквей Молдовы. Ранее из-за ситуации с пандемией под вопросом оказалась доставка в Молдову Благодатного огня. Но позже Игорь Додон заявил, что Благодатный огонь всё-таки будет привезён в Молдову в канун Пасхи.

В ходе встречи главы государства и руководства Митрополии Кишинёва и Всея Молдовы были определены и другие рекомендации празднования Пасхи. К сожалению, в этом году торжественные службы, в соответствии с постановлениями Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, пройдут без прихожан. Им нельзя будет находиться даже во дворах храмов. Следить за богослужением можно будет в прямом эфире по телевидению и радио.

Освящённые пасхи и крашеные яйца – главные атрибуты пасхального стола. Как пояснил секретарь Кишинёвско-молдавской митрополии Вадим Кейбаш, в каждой епархии свои рекомендации будут давать епископы. Сейчас предполагается, что в сельской местности священники будут проходить возле домов селян и освящать дары, которые люди вынесут к калиткам. Один из предложенных вариантов для городов – это освящение пасок на территории церквей. Потом верующие, без столпотворения, смогут их приобрести. Будут рассмотрены и другие варианты.

– Священники тоже граждане этой страны, они дорожат здоровьем людей, поэтому прислушиваются к правилам, установленным Комиссией по чрезвычайным ситуациям. Рекомендации по поводу освящения пасок ещё дополнятся, о чём будет сообщено на сайте митрополии – www.mitropolia.md., – уточнил Вадим Кейбаш.

Что касается посещения кладбищ на Радоницу, то церковь не может запретить людям приходить к могилам близких им людей. В этом случае за соблюдением правил чрезвычайного положения будут следить правоохранительные органы. Но для предотвращения нежелательных контактов между прихожанами было решено перенести дни поминовения усопших в Молдове на 6 – 8 июня, с учётом другого большого православного праздника – Святой Троицы.

В такое сложное время вера людей не должна умаляться, потому что каждое бедствие побеждается в том числе и духом народа. Голос церкви многое значит.

Голос церкви

Нынешней весной священнослужители переживают своеобразное испытание. Все они мечтали распахнуть двери храмов в период праздничных пасхальных богослужений, но эпидемия этого не позволяет.

– В ситуации, в которой мы все находимся, священник не должен призывать к каким-то неправильным действиям. Мы сами должны чётко разбираться в том, насколько это опасно, – считает протоиерей Свято-Успенской церкви села Копчак Чадыр-Лунгского района Виталий Зелинский. – В нынешнем положении нам рекомендации может дать только епископ. Я в большом замешательстве. Но, считаю, даже в такое сложное время вера людей не должна умаляться, потому что любое бедствие побеждается в том числе и духом народа. Голос церкви многое значит.

В борьбе с коронавирусом можно было бы опираться и на проповеди, в которых звучал бы тот же призыв, что и из уст государственных мужей, но слушали бы его по-иному. У настоятелей церквей особый дар красноречия, они мастера по части разъяснения. Но, увы, светское государство не предполагает механизмов, в которые можно было бы вовлечь церковь. В том числе и в борьбе со страхом, который испытывает немалая часть населения. Наверное, было бы правильно, чтобы в такие тяжёлые времена в состав чрезвычайной комиссии входили и священнослужители.

Прославить Христа онлайн

Некоторые священники стали создавать свои группы в социальных сетях. К примеру, настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Малиновское Рышканского района протоиерей Вадим Чурсин транслирует богослужения в прямом эфире, и селяне могут помолиться вместе с ним, не выходя из дома. Как говорит сам священник, онлайн-трансляции не могут заменить живые богослужения и беседы, однако это некий выход из ситуации, когда прихожане лишены возможности посещать храм. К сожалению, возможности виртуального присутствия в церкви лишены пожилые люди, у которых нет необходимых технических приспособлений и интернета.

– Суть православной веры в том, что воскрес Христос. В первую очередь мы должны прославить его в богослужении. Если в этот момент не прославить Христа, который победил смерть, – это как бы совершить предательство по отношению к нему, – говорит Вадим Чурсин. – С другой стороны, действительно, сейчас есть угроза жизни и здоровью людей. Тем более у нас есть граждане не очень ответственные, не соблюдающие правила. К примеру, приезжают заражённые из-за рубежа и справляют дни рождения, жарят шашлыки, потом приходят в храм.

Священники уже привыкли к тому, что во время богослужений мимо церкви несколько раз проезжает полицейская машина. Стражи порядка следят, чтобы служители церкви не нарушали правил. С одной стороны, конечно, всё правильно. С другой – стражи закона часто не замечают столпотворений в сельских магазинах, компаний, распивающих спиртное, шумный отдых на природе. Конечно, за всеми не уследишь. Обидно и стыдно за поведение наших граждан, среди которых есть и люди верующие.

У священников не совсем праздничное настроение, больно открывать врата в пустой храм. Но надо надеяться, что светлый праздник Воскресения Христова затмит временные ограничения и очень скоро всё изменится к лучшему.

Комментарий

Молитвы мудрости

Георгий Новиков, протоиерей Свято-Георгиевской церкви (Кишинёв):

– В нашем храме мы неукоснительно соблюдаем рекомендации правительства, связанные с введением чрезвычайного положения. Ситуация складывается так, что праздничное служение пройдёт без массового скопления людей. Но церковь всегда молится за свой народ, за своё государство, мы желаем нашим правителям принимать мудрые решения.

После пандемии мир в любом случае станет немного другим. И, конечно же, ещё долго будет восстанавливаться экономика. Сегодня многие граждане, у которых не было больших запасов, окунулись в нищету. Коронавирус преподнёс всем нам урок. Надеюсь, что люди осознают происходящее и сделают правильные выводы о смысле жизни, и священнослужители помогут им в этом.

Храм можно закрыть, но Пасху никто не может отменить. Всё равно мы будем друг друга поздравлять по телефону, обращаться с пасхальным приветствием. Я уверен, что с приходом пасхальных праздников, с Воскресением Христовым улучшится и эпидемиологическая ситуация.

Мнение Шинкаря

Подвиг любви

Впервые в жизни мы попадаем в ситуацию, когда будем заперты в своём собственном мире. Все богослужения будут идти в закрытых храмах без прихожан. Люди будут смотреть всё это в трансляции. Это настолько необычно, что даже не с чем сравнить. Ничего подобного ещё не было.

Но можно сказать, что эта ситуация двоякая, духовно-симпатичная. Может быть, это хороший повод для рассуждения о том, что всё человечество – и богатые и бедные – очутились в одной лодке и выплывем мы только вместе. Это красивая солидарность. Это какой-то подвиг любви. Пост нам в этом году подан таким образом. Это пост солидарности, терпения, это возможность присмотреться к себе.

Сейчас множество людей, считавших себя сильными, получили щелчок по носу. Мы получили урок беззащитности, увидели себя настоящими. Сколько людей переживает панику. Сколько людей считали себя духовными – и оказались в одиночестве, в духовной пустоте. А кто вообще ни о чём не думал – впервые задумался: что я собой представляю как личность, почему мне так страшно? Мне кажется, Господь каким-то особым образом использовал нашу немощь, чтобы показать нечто важное. Каждый реально может увидеть своё сердце. Мы обнаруживаем всю хрупкость человека. Появился маленький вирус – и всё.

Если мы пришли к такому личному празднованию Пасхи, я думаю, надо устроить его дома, создать рай своим домашним. Вот где великое испытание. Помочь пожилым людям, купить им вкусняшек, а куличи каждый своей молитвой сделает. Тогда Пасхальная ночь будет красивой и радостной, и эта радость должна быть всеобщей. Надо обзвонить всех родных и близких, поздравить их, зажечь свечку, создать настроение праздника. Можно вместе с детьми покрасить яйца, что-нибудь испечь. Мы начнём ценить простые вещи, которые на время стали нам недоступны.

Виталий Шинкарь, протоиерей

Наталья Устюгова