Вранье и плохое шоу: Новак о попытке “АКУМ” созвать заседание парламента

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Так называемый созыв заседания парламента Молдовы – не более, чем плохое шоу, организованное Андреем Нэстасе и Майей Санду, и ложь, которая никак не выписывается в законные рамки Регламента Парламента Республики Молдова. Об этом на своей странице в социальной сети написал депутат ПСРМ Григорий Новак.

Социалист, в частности, отметил, что сегодняшнее заседание не было созвано законно, поскольку оно может быть организовано только в трех случаях: по требованию главы государства, председателя парламента или одной трети депутатов.

– Президент не требовал созыва заседания, председатель парламента еще не был избран. Что же касается трети депутатов – их должно быть 34, а, как мы знаем, у блока “АКУМ” всего 26 депутатов, – отметил Новак.

Депутат ПСРМ также отметил, что, согласно Регламенту парламента, заявление о созыве внеочередной или специальной сессии подается в письменной форме постоянному бюро и должно содержать мотив, предлагаемую повестку дня и срок проведения сессии. Однако в силу того, что постоянное бюро также не было созвано, и по этому пункту “акумовцы” пролетели.

Новак призвал лидеров “АКУМ” более тщательно изучать закон и не вводить граждан в заблуждение.