Врачи рассказали о состоянии жителя Чадыр-лунги, получившего в драке удар ножом

Врачи рассказали о состоянии жителя Чадыр-лунги, получившего в драке удар ножом

Врачи рассказали о состоянии мужчины из Чадыр-Лунги, который был ранен во время драки в одном из баров города.

По словам заместителя директора Чадыр-Лунгской больницы Ивана Коломан, пострадавший был доставлен в больницу с проникающим ранением в области грудной клетки и находится в хирургическом отделении. Состояние пациента стабильное и не внушает опасений, пишет gagauzinfo.md.

Напомним, драка с применением холодного оружия произошла в одном из баров Чадыр-Лунги в ночь на субботу, 2 ноября. Тогда несколько ударов в грудь остро-колющим предметом получил молодой житель города. Подозреваемый в совершении преступления был задержан.

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