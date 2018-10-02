Врачи рассказали о состоянии женщины, сбитой сегодня на бульваре Негруцци

Медики оценивают состояние 55-летней женщины, попавшей под колёса автомобиля, как средней степени тяжести. Она получила несколько переломов.

По данным пресс-секретаря Института скорой медицинской помощи Кристины Горе, женщина пока ещё проходит медицинский осмотр, а после этого будет направлена в другое отделение. Потерпевшая получила перелом ноги и перелом на уровне рук. Медики оценивают её состояние, как средней степени тяжести, пишет publika.md.

Ранее мы сообщали, что автомобиль марки Audi, за рулём которого находился 23-летний молодой человек, сбил перебегавшую дорогу женщину. Инцидент произошёл сегодня, 2 октября, на бульваре Негруцци. По словам очевидцев, потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте, а водитель транспортного средства не успел затормозить, в результате чего произошла авария.

По словам пресс-секретаря полиции Натальи Стати, водитель будет наказан в зависимости от степени тяжести травм, которые получила жертва. Органы правопорядка расследуют это дело.