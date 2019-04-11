Врачи рассказали о состоянии женщины, попавшей под колёса автомобиля на Ботанике

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66-летняя женщина, которую вчера сбил автомобилист в секторе Ботаника, чудесным образом отделалась мелкими повреждениями. Пострадавшая в срочном порядке была доставлена в больницу, но, к счастью, госпитализация ей не понадобилась.

Как мы сообщали ранее, инцидент произошёл вчера, 10 апреля, на пересечении улиц Гренобле и Траян столичного сектора Ботаника. Водитель сдавал назад и сбил с ног пытавшуюся перейти дорогу в неположенном месте женщину. По словам свидетеля ДТП, мужчина не заметил пешехода.

В результате аварии водитель автомобиля был сопровождён в Инспекторат полиции, где прошёл тест на алкоголь. Результаты подтвердили, что в момент ДТП он не находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Водителю грозит штраф в размере 6 500 леев с начислением 6 штрафных пунктов, передаёт publika.md.