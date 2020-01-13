Врачи рассказали о состоянии здоровья мужчин, которые стали заложниками собутыльника в Криулянах

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Пострадавшие были госпитализированы, после чего они перенесли хирургическое вмешательство. Врач Больницы скорой помощи рассказал о состоянии их здоровья.

По словам медика, 55-летнего мужчину оперировали почти всю ночь. Он был госпитализирован с тяжёлыми сочетанными травмами, открытой черепно-мозговой травмой, контузией головного мозга и переломами костей черепа. Его состояние сейчас оценивается как тяжёлое, но стабильное, передаёт deschide.md.

Второй пострадавший, 56-летний мужчина, получил огнестрельное ранение брюшной полости, в результате чего были повреждены внутренние органы. Его оперировали в ночь на 12 января. А 59-летняя женщина была доставлена в больницу с огнестрельным ранением левого бедра. Её состояние оценивается как среднее и стабильное.

Пострадавшие мужчины находятся в сознании. Лечение будет продолжительным, так как они получили множественные огнестрельные ранения. Пациенты пережили травматический шок, а их психологическое состояние неустойчиво.

Напомним, что инцидент произошёл 11 января в селе Мэлэештий Векь Криулянского района. Двое мужчин были ранены огнестрельным оружием, когда были в гостях у 62-летнего односельчанина. На месте происшествия правоохранители выяснили, что все трое распивали алкогольные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда хозяин дома достал из сейфа ружье, которым владел законно, и выстрелил, сначала в одного мужчину, а затем сделал три выстрела в сторону другого. Услышав выстрелы, к дому подошла жена одного из пострадавших, но войти она не смогла: едва оказавшись на пороге, она также была ранена в ногу.