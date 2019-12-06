Врачи рассказали о состоянии водителя такси и пассажиров, пострадавших в страшном ДТП в Добруже

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Два человека были госпитализированы после ДТП, которое произошло вчера на железнодорожном переезде в посёлке Добружа муниципия Кишинёв. Грузовой поезд протаранил машину службы такси. Один пострадавший самостоятельно прибыл в больницу.

На данный момент два пациента остаются в Больнице скорой помощи. Речь идёт о женщине, которая получила закрытую травму грудной клетки. Она находится в отделении хирургии. Её состояние оценивается как средней степени тяжести, передаёт tv8.md.

Второй пострадавший, мужчина, находится в реанимации. Он получил травму спинного мозга. Его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Ещё один мужчина, пострадавший в ДТП, добрался в больницу самостоятельно. Он получил лёгкие травмы и был отпущен на амбулаторное лечение. Данную информацию подтвердил пресс-секретарь Больницы скорой помощи Василе Шовгур.

Ранее органы правопорядка сообщали о двух пострадавших, которые были госпитализированы. Речь идёт о 22-летнем таксисте и 19-летней девушке.