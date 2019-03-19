Врачи рассказали о состоянии уроженца Молдовы, раненого во время теракта в Израиле

0

По словам врачей, состояние уроженца Молдовы, который получил серьёзное ранение во время террористического акта в Израиле, улучшилось. Он стал дышать самостоятельно и общаться с окружающими.

Состояние 19-летнего военнослужащего Александра Дворского, очень тяжело раненного 17 марта в теракте, улучшилось. Утром во вторник, 19 марта, из больницы в Петах-Тикве поступило сообщение, что он начал дышать самостоятельно и разговаривает с окружающими. Его состояние из разряда крайне тяжелого и нестабильного перешло в стабильное, от тяжелого до средней степени тяжести. Однако ему еще предстоит длительный процесс восстановления, пишет vesty.co.il.

Напомним, что молодой человек из Молдовы, который с раннего детства проживает в Израиле, является служащим в армии. 17 марта на него напал джихадист, который впоследствии ранил его ножом, отобрал оружие и выстрелил. Затем террорист принялся стрелять по сторонам. Стоит отметить, что совершивший теракт 20-летний джихад пока не пойман, хотя личность его установлена. Израильские силы безопасности продолжают его поиски.

В теракте, совершенном 17 марта, были убиты 47-летний раввин Ахиад Этингер и 19-летний Галь Кейдан из Беэр-Шевы, старший сержант 334 артиллерийского батальона бригады «Ха-Эш».