Врачи рассказали о состоянии ребёнка из Новых Анен, получившего ожоги (ВИДЕО)

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Семилетний мальчик из Новоаненского района, которого, по его словам, отчим облил бензином и поджёг, чувствует себя хорошо и продолжает лечение дома. Об этом рассказал пресс-секретарь столичной детской больницы имени Эмилиана Коцаги.

В то же время суд вынес ограничительное предписание отчиму сроком на 90 дней, чтобы тот не мог приближаться к мальчику ближе, чем на 100 метров. По факту случившегося было открыто уголовное дело, пишет publika.md.

Судмедэксперты устанавливают степень тяжести ожогов. Кроме того, с ребёнком работает психолог.

27-летний отчим пострадавшего отрицает, что поджёг его. По словам врачей, мать утверждает, что на ребёнка опрокинулся чайник с кипящей водой. Разбирательство продолжается.