Врачи рассказали о состоянии ребёнка из Кагула, госпитализированного с сильными ожогами

Врачи рассказали о состоянии ребёнка из Кагула, госпитализированного с сильными ожогами

Состояние девятимесячного пациента, госпитализированного вчера с ожогами в Республиканскую детскую больницу им. Э. Коцага, остаётся тяжёлым, но стабильным. Ребёнок всё ещё находится в отделении реанимации в состоянии шока.

Также вчера в больницу определили мать мальчика, которой необходимо кормить малыша, пишет publika.md.

Напомним, что 9-месячный мальчик из Кагула попал в больницу после того, как на него упала кастрюля с горячей водой. Он был доставлен в Кишинёв командой SMURD.

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